La Marine Royale porte secours à 242 migrants dans les eaux territoriales marocaines

Un total de 242 candidats subsahariens à la migration irrégulière, dont 50 femmes et 12 mineurs, en difficulté à bord de plusieurs embarcations pneumatiques, ont été secourus, durant la nuit du jeudi à vendredi, au détroit de Gibraltar et en Méditerranée par des Garde-Côtes de la Marine Royale, a-t-on appris de source militaire.



Les rescapés, dont certains étaient dans un état de santé dégradé, ont reçu les soins nécessaires à bord des unités de la Marine Royale, avant d'être ramenés sains et saufs aux ports méditerranéens du Royaume pour les procédures administratives d'usage, a-t-on ajouté.