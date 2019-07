La Marine Royale marocaine porte secours à 271 candidats à la migration irrégulière

Des garde-côtes de la Marine Royale, en opération en Méditerranée, ont secouru, durant le weekend du 06 et 07 juillet courant, 271 candidats à la migration irrégulière, apprend-on de source militaire.



Les candidats sont à majorité des Subsahariens, dont des femmes et des enfants, et qui étaient en difficulté à bord de plusieurs embarcations pneumatiques de fortune, précise-t-on de même source.



Les rescapés, dont certains étaient dans un état de santé très dégradé, ont reçu les soins nécessaires à bord des unités de la Marine Royale, avant d'être ramenés sains et saufs aux ports les plus proches des lieux de leur sauvetage, indique la source.