La MCC apporte son soutien au développement d'une nouvelle génération de programmes actifs de l'emploi au Maroc

Ce projet de "développement de programmes d’emploi à travers des mécanismes de financement basés sur les résultats", a été lancé lors d’une rencontre organisée par le ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, l'Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Maroc) et l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC).



Il comprend la mise en place d’un nouveau programme ciblant les personnes faisant face à des difficultés liées à l’insertion professionnelle dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs publics et privés, unissant l’ANAPEC, les prestataires des services et les organisations de la société civile.



Le soutien de la MCC porte sur une assistance technique au profit de l’ANAPEC, en vue de renforcer ses compétences et d'améliorer les mécanismes de sa gestion et la révision des guides de ces procédures dans le cadre du programme "TAEHIL" destiné aux diplômés, indique un communiqué du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle



Ce projet sera mis en œuvre à travers l’adoption d’une approche participative en concertation avec tous les acteurs concernés, notamment le ministère de l'Economie et des finances, le ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement social, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail et la société civile.



L’appui aux programmes actifs de l'emploi par le biais de la mise en place d’un financement basé sur les résultats constitue l’une des composantes de l’activité "Emploi" s’inscrivant dans le cadre du développement du projet "Education et formation pour l’employabilité" relevant du deuxième programme de coopération "Compact II", conclu entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, représentés par MCC, rappelle le communiqué.



Les trois autres composantes portent sur l'appui à l’opérationnalisation d’un dispositif intégré d’observation du marché du travail, l’appui à l’évaluation d’impact des politiques de l’emploi et du marché du travail et l’appui à la promotion de l’équité genre en milieu professionnel.



Par ailleurs, le projet "Education et formation pour l’employabilité" a pour objectif le renforcement de l’employabilité des jeunes, à travers l’amélioration de la qualité de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et de leur adéquation aux besoins du secteur productif. Ce projet, aux côtés de celui "Productivité du foncier", constituent les deux piliers du Compact II, conclu le 30 novembre 2015 et visant l’amélioration de la qualité du capital humain et de la productivité du foncier.



La contribution américaine consacrée à ce programme de coopération, d’une durée de cinq ans, s’élève à 450 millions de dollars, à laquelle s’ajoute une contribution du gouvernement marocain de l’ordre de 82 millions de dollars.