La Ligue arabe soutient le Maroc qui a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran

Mahmoud Affifi, porte-parole de la Ligue Arabe, a exprimé la solidarité de l’institution avec le Maroc suite à sa décision de rompre ses relations avec l’Iran et ce en réaction « aux ingérences dangereuses et rejetées de Téhéran dans les affaires intérieures du Royaume ».



Pour Affifi, la décision prise lors du dernier sommet arabe en Arabie Saoudite sur les ingérences iraniennes, a reflété une position et une action arabes fermes pour faire face à ces interventions, évoquant « une série des ingérences iraniennes qui portent atteinte à la stabilité de la région arabe ».



Le Maroc a annoncé mardi la rupture de ses relations avec l’Iran suite au soutien militaire du Hezbollah au Polisario.