La Ligue arabe condamne la décision du Guatemala de transférer son ambassade en Israël à Al Qods

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe pour les questions de la Palestine et des territoires occupés, Saad Abou Ali, a appelé le Guatemala à renoncer à cette position, soulignant qu'Al Qods est un territoire occupé et que cette "décision illégale ne changera ni sa situation ni son statut".



Pour lui, l’annonce de déménagement de l’ambassade du Guatemala constitue "une violation claire du système international et des décisions du Conseil de sécurité, ainsi qu’une provocation des Palestiniens et du monde arabe".



Dans ce sens, M. Abou Ali a appelé le Guatemala à respecter les résolutions internationales, adoptées par la majorité des pays, en refusant de violer le système international et de prendre toute mesure visant à porter atteinte au statut d’Al Qods.



Le président du Guatemala, Jimmy Morales, a annoncé dimanche que son pays va transférer son ambassade en Israël de Tel Aviv à Al Qods au mois de mai, deux jours après le déménagement de celle des Etats-Unis.