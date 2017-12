La Ligue arabe condamne " l'attaque terroriste" contre une église au sud du Caire

La Ligue Arabe a condamné vendredi " l'attaque terroriste " qui a visé une église à Helouane, dans la banlieue sud du Caire, faisant 9 morts et 10 blessés.



Le secrétaire général de la Ligue Arabe, Ahmed Aboul Gheit, a exprimé, dans un communiqué, sa condamnation de l’attaque terroriste qui a frappé l’église de " Mar Mina ", provoquant la mort de citoyens égyptiens pacifiques.



Ce crime " ignoble " et l’autre survenu dans la mosquée Al-Rawda au nord du Sinaï confirment de nouveaux que le fléau de terrorisme vise tout le monde peu importe leurs religions ou leurs croyances, a souligné le secrétaire général de l'organisation panarabe.



L’attaque a été perpétrée par un homme armé de fusils d'assaut, de munitions et d'une bombe qu'il avait l'intention de faire exploser s’il n’avait pas été blessé et arrêté avant par les forces de sécurité, a indiqué le ministère égyptien de l’intérieur.



Selon l’agence de presse Mena, l’assaillant n'opérait pas seul et les forces de sécurité se sont lancées à la poursuite d'au moins un complice.



L'attaque n'a pas été encore revendiquée.



Depuis décembre 2016, des dizaines de chrétiens, essentiellement des Coptes, ont été tués dans des attentats contre des églises ou des attaques ciblées dans la péninsule du Sinaï (est) et ailleurs dans le pays.



Le 11 décembre 2016 au Caire, un attentat suicide contre l'église copte Saint-Pierre et Saint-Paul, a fait 29 morts. L'attentat a été revendiqué par l'Etat Islamique "EI".



En avril 2017, 45 personnes ont été tuées dans deux attaques suicide revendiquées par l'EI en pleine célébration des Rameaux à Alexandrie, deuxième ville du pays, et à Tanta, dans le nord du pays.