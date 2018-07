La Ligue Arabe condamne l'attaque terroriste contre une patrouille de la Garde nationale en Tunisie

La Ligue des États arabes a condamné fermement l'attaque terroriste meurtrière contre une patrouille de la Garde nationale tunisienne, survenue dimanche dans la zone Ain Soltane située dans a région de Jendouba au nord-ouest de la Tunisie.



Le porte-parole du secrétaire général de la Ligue arabe, Mahmoud Afifi, a réaffirmé, dans un communiqué, l'entière solidarité des pays arabes avec la Tunisie et leur plein soutien à ses efforts visant la lutte contre le terrorisme. Ces actes criminels "ne vont pas empêcher la Tunisie, direction et peuple, d'aller de l'avant pour mettre un terme à ces crimes qui portent atteinte à la sécurité et à la stabilité des sociétés arabes".



Le ministère tunisien de l'Intérieur avait indiqué que six éléments de la Garde nationale tunisienne ont été tués dimanche, lors d'une patrouille relavant de l'unité des forces frontières de terre à Jendouba, dans une embuscade tendue par un groupe terroriste, au frontière tuniso-algérienne moyennant une mine explosive.