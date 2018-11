La LGV constituera une plus-value pour le secteur de transport (Fonds saoudien pour le développement)

La Ligne à Grande Vitesse "Al BORAQ" constituera une plus-value pour le secteur de transport, a affirmé, jeudi à Tanger, le Directeur général de l'administration des opérations au Fonds saoudien pour le développement (FSD), Mohamed Ben Abdallah Bensaleh Anamla.



Dans une déclaration à la MAP en marge de l'inauguration par le Roi Mohammed VI et le Président français, Emmanuel Macron, du train à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca, M. Bensaleh Anamla a précisé que ce projet "constitue une plus-value pour le secteur du transport de manière général, et pour le secteur ferroviaire en particulier".



Il a également souligné que la contribution du FSD au financement de ce projet s'inscrit dans le cadre des "relations profondes et distinguées entre les Royaumes du Maroc et d'Arabie Saoudite".