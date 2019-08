La Journée nationale du migrant, une occasion de mettre en exergue les contributions des Marocains du monde dans le développement du Maroc

La célébration de la Journée nationale du migrant constitue une opportunité pour communiquer et évoquer les acquis réalisés au cours des dernières années en faveur de cette catégorie et pour renforcer leurs liens d'appartenance à la mère patrie et anticiper leurs futurs horizons.



Pour une meilleure garantie des droits de Marocains du monde et une bonne gouvernance du dossier des Marocains résidant à l'étranger (MRE), le ministère délégué chargé des MRE et des affaires de la migration veille à l'exécution d'une stratégie nationale qui a pris en compte les attentes des Marocains du monde ainsi que les mutations sociales, politiques et économiques que connaissent leurs pays d'accueil.



Cette stratégie se base sur le renforcement des liens des Marocains du monde avec leur pays, en protégeant leur identité marocaine diversifiée et ouverte, leurs droits et leur intérêts, en consolidant leurs contributions au développement de leur mère patrie et en les informant des réalisations du Royaume aux niveaux institutionnel, politique, social, économique et de développement.



Ainsi, sur le volet éducatif, un ensemble de programmes, de mesures et d’initiatives a été adopté dans le cadre de cette stratégie à travers le développement des programmes d'enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine aux Marocains du monde. Environ 75.000 élèves MRE bénéficient, chaque année, du programme officiel d'enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine, dont le corps enseignant est constitué de 524 professeurs, 5 inspecteurs et un coordinateur éducatif.



Ces programmes et initiatives, que le gouvernement veille à mettre en oeuvre, visent, également à améliorer les services juridiques et administratifs, accompagner leurs dossiers tant au Maroc qu'à l'étranger, améliorer les services qui leur sont destinés et d'écouter les plaintes des Marocains du monde tout en les sensibilisant par rapport aux procédures juridiques et mesures administratives en vigueur.



Dans l'optique de la mise en oeuvre de ces programmes, plusieurs mesures ont été adoptées portant, notamment, sur la gestion et le traitement des services administratifs et les plaintes concernant les Marocains du monde, et la mise en place d'un mécanisme d'accompagnement légal, l’organisation de consulats mobiles et le lancement d'un "guichet unique mobile" au service des marocains du monde et ce, pour l’ouverture d’un dialogue traitant les problèmes administratifs et juridiques dont ils souffrent.



Par ailleurs, le guichet unique et mobile, mis en place à l’initiative du ministère de tutelle, s'inscrit dans le cadre de la mise en application des dispositions de la Constitution et conformément aux directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin de renforcer les relations entre les Marocains du monde et leur patrie, promouvoir leur statut et de garantir leurs droits.



Afin de renforcer l’attachement des Marocains avec leur pays, le ministère de tutelle table sur le volet culturel à travers la création de plusieurs centres culturels pour toutes les tranches d’âge des marocains du monde et l'organisation de plusieurs séminaires culturels avec la participation des jeunes marocains du monde résidant en Belgique, en Allemagne, aux Emirats Arabes Unis et aux États-Unis.



Le ministère de tutelle a lancé dans ce sens un programme de tournées théâtrales au profit des Marocains résidant à l’étranger, dont le but est de renforcer l’identité nationale des générations montantes. Il s'agit d'une occasion pour mieux découvrir la culture marocaine, la créativité artistique et théâtrale marocaine dans les langues arabe et amazighe.



Près de 300 pièces théâtrales en amazigh et en arabe seront présentées dans le cadre de ce programme, qui verra la participation de troupes théâtrales marocaines sous forme d’associations, au profit des marocains du monde résidents notamment en Europe, en Afrique et en Amérique latine, tout au long de l’année.



D’autre part, un encadrement religieux a été dispensé afin de protéger l’identité religieuse et nationale des Marocains résidant à l’étranger et ce, à travers une délégation de 422 imams et mourchidates, ayant pour mission l’encadrement religieux des MRE pendant le mois du Ramadan.