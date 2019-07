La Jordanie réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc

Le ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés, Aymen Al-Safdi, a réitéré, samedi à Amman, le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc.



"Notre position sur la question du Sahara marocain est claire, en l'occurrence la préservation de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et l'aboutissement à une solution politique dans le cadre du référentiel international et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU afférentes à ce sujet", a souligné M. Al-Safdi lors d'un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, à l'issue de leur entretien.



La visite de M. Bourita en Jordanie s'inscrit dans le cadre de la tradition de communication et de concertation qui marque les relations entre les deux pays frères, sous la conduite du Roi Mohammed VI et du Roi Abdallah II Ibn Al Hussein.



Ce déplacement constitue une opportunité pour faire le suivi de la mise en oeuvre de la teneur du communiqué conjoint publié à l'occasion de la visite de travail et d'amitié que le Souverain jordanien avait effectuée dans le Royaume du Maroc les 27 et 28 mars 2019.