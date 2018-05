La Jordanie affirme son soutien au Maroc face aux menaces contre son intégrité territoriale

La Jordanie a affirmé, mercredi, son soutien et son appui au Maroc face à n’importe qu’elle menace de nature à attenter à sa sécurité, à sa stabilité et à son intégrité territoriale.



"Nous soutenons nos frères Marocains et les appuyons pour faire face à n’importe quelle menace susceptible de porter préjudice à la sécurité, à la stabilité et à l’intégrité territoriale du Royaume", a indiqué le ministre jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés, Ayman Safadi, dans un Tweet posté sur son compte personnel Tweeter.



La solidarité et l’entraide relèvent incontestablement de deux caractéristiques immuables qui distinguent les relations fraternelles et séculaires entre les deux Royaumes, sous la conduite éclairée de SM le Roi Abdallah II et Son frère SM le Roi Mohammed VI, a souligné le chef de la diplomatie jordanienne.



Mardi, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a annoncé que le Royaume du Maroc a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran. Cette décision est une "réaction à une implication confirmée de l’Iran à travers le Hezbollah, dont tout le monde connait le lien avec l’Iran, dans une alliance avec le Polisario contre la sécurité nationale et les intérêts supérieurs du Royaume", avait tenu à préciser M. Bourita.