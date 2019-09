La Hongrie et le Maroc animés de la même volonté de diversifier et d'élargir la coopération agricole

Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, et le ministre hongrois de l'Agriculture, Istvan Nagy, ont souligné vendredi à Budapest que le Maroc et la Hongrie sont animés de la même volonté d'intensifier et de diversifier la coopération agricole.



Les deux parties ont souligné lors d'une séance de travail que le Maroc et la Hongrie aspirent à ce que la coopération agricole bilatérale englobe l'échange d'expériences et d'expertise, le renforcement des échanges commerciaux, la formation, la recherche agronomique et l'enseignement supérieur, notant que les deux pays disposent d'une expérience avérée pour développer leurs relations commerciales et la coopération bilatérale sur des bases solides.



Dans ce contexte, M. Sadiki a assuré que le gouvernement accorde une importance particulière à la promotion des relations avec les pays d'Europe centrale et orientale, en particulier la Hongrie et ne cesse d’œuvrer afin de consolider les relations commerciales et économiques avec ce pays qui entretient d'excellentes relations politiques avec le Maroc et en quête de perspectives économiques et commerciales au-delà de son environnement régional. Grace à sa position géographique, le Maroc est qualifié à assurer un rôle de rapprochement entre l'Europe centrale et orientale et l'Afrique au service des intérêts des deux parties, a affirmé M. Sadiki, soulignant que la coopération entre le Maroc et la Hongrie est un modèle de coopération réussie, comme le dénote le développement constant des relations bilatérales et des échanges commerciaux entre les deux pays où les secteurs de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire constituent des piliers de l'économie.



Pour sa part, le ministre hongrois de l'Agriculture a indiqué que le Maroc et la Hongrie peuvent réaliser une complémentarité dans le domaine de l'agriculture et mettre à profit leurs atouts afin de renforcer leur présence sur les marchés internationaux, qui ont besoin de produits agricoles et alimentaires de haute qualité comme ceux du Maroc et de la Hongrie.



Les produits agricoles et agro-alimentaires du Maroc et de la Hongrie sont réputés mondialement pour leur qualité, un atout qui doit être mis à profit par les deux pays afin de mieux se positionner sur les marchés des pays européens et africains, a dit le ministre, relevant que le Maroc et la Hongrie ont en partage un capital confiance important, des orientations stratégiques similaires et œuvrent à la mécanisation et la numérisation de nombreux domaines liés à l'agriculture et la gestion des ressources hydriques, tout en focalisant sur l'aspect scientifique et la formation.



Les deux parties ont convenu de mettre en place des comités de travail conjoints composés de cadres des ministères de l'agriculture des deux pays et des chambres professionnelles et autres institutions concernées afin de se pencher dès que possible sur les mécanismes de nature à mobiliser les efforts.



De même, les gouvernements des deux pays devraient élaborer une feuille de route pour le renforcement de la coopération dans divers domaines.



La 79ème édition du Salon national de l’agriculture et de l’alimentation "OMEK" s'est ouverte, jeudi à Budapest, avec la participation du Maroc en tant qu’invité d’honneur.



Le Maroc participe à ce Salon avec une importante délégation présidée par M. Sadiki et composée de responsables du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, de plusieurs directeurs généraux d’entreprises et d’hommes d’affaires opérant dans le secteur agricole et agro-alimentaire, ainsi que des acteurs exerçant dans le domaine agricole dans les régions Dakhla-Oued Eddahab, Fes-Meknès, Béni Mellal-Khenifra et Marrakech-Safi.



La participation marocaine à ce Salon qui se poursuivra jusqu'au 29 septembre, s’inscrit dans le cadre de la célébration de 60 ans de relations diplomatiques entre le Maroc et la Hongrie.