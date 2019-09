La Grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne s’ouvre aux communautés non musulmanes

A cette occasion, les responsables en charge de la gestion de ce haut lieu de culte musulman ont organisé des visites guidées au profit des visiteurs de tous âges, qui ont pu suivre sur place des explications sur l'Islam et ses préceptes fondamentaux ainsi que sur les spécificités architecturales de la mosquée.



Divisés en groupes d'une vingtaine de personnes, les visiteurs ont pu également assister à l'appel à la prière sublimement interprété par le muezzin de la mosquée et ont eu droit à une dégustation de gâteaux traditionnels marocains.



La Grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne (GMSE) participe pour la 6ème fois consécutive aux Journées Européennes du patrimoine, a déclaré à la MAP le Directeur des affaires culturelles à la GMSE, Youssef Afif, ajoutant que cette participation reflète l'ouverture de ce haut lieu de culte sur son milieu, dans le cadre de l'Islam du juste milieu prôné par le Royaume, un islam de tolérance et du vivre ensemble.



Depuis son inauguration en juin 2012, la mosquée connaît une grande affluence, ce qui reflète l'intérêt que portent les habitants de la ville de Saint Étienne et sa région, aussi bien musulmans que d'autres confessions, à ce haut lieu de culte, a indiqué le responsable faisant observer qu'en termes d'affluence la GMSE se trouve coude à coude avec des monuments historiques et emblématiques de cette ville.



La GMSE reçoit également en moyenne deux à trois groupes de visiteurs par semaine, et ce en-dehors des Journées Européennes du patrimoine, notamment des visites scolaires, d'associations et de comités d'entreprises, a ajouté M. Afif.



Plusieurs visiteurs se sont dit impressionnés, dans des déclarations à la MAP, par la beauté de la mosquée, un véritable joyau architectural et chef-d’œuvre de l’art hispano-mauresque. Ils ont également apprécié les explications qui leurs ont été fournies par les guides, notamment sur la religion musulmane.



Parmi eux, Forti, un septuagénaire originaire de la banlieue de Saint Étienne, qui visite la GMSE pour la première fois, et qui n'a, selon lui, rien à envier aux grandes mosquées qu'il a visitées lors de deux déplacements dans le Royaume.



De son côté, Gilbert, prêtre de l’Église catholique, a affirmé se retrouver pour la deuxième fois dans la mosquée, après une visite antérieure avec un groupe de dialogue composé de jeunes musulmans et chrétiens. Selon lui, ce genre de rencontres et de visites permettent aux deux communautés de mieux se connaître, une approche "vitale" pour démonter les préjugés et lutter contre les extrémismes.



Louise (19 ans), qui visite pour la première fois une mosquée, a confié que l'ambiance à l'intérieur de la mosquée inspire un sentiment de paix et de sérénité. C'est un espace de culte "très accueillant", a-t-elle dit, estimant que ce genre de visites aide à découvrir de nouvelles cultures et à casser les préjugés.



Pour l'occasion, les responsables de la Grande mosquée Mohammed VI ont mobilisé une grande équipe, composée essentiellement de jeunes des deux sexes, pour accueillir les visiteurs et veiller au bon déroulement de cette manifestation.



Inscrite dans le dialogue des cultures et des civilisations, la Grande Mosquée Mohammed VI est une institution à la fois cultuelle et culturelle, qui s'érige en tant qu'espace de recueillement spirituel pour les fidèles. Elle est également un monument architectural prestigieux, témoignage d’une histoire universelle.



Chaque année la GMSE accueille plus de 2500 visiteurs lors des Journées Européennes du Patrimoine. Elle organise également des expositions, des conférences, des séminaires et des tables rondes autour de thématiques culturelles liées au vivre-ensemble.