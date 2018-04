La France veut renforcer sa coopération avec le Maroc dans le domaine agricole (ministre Travert)

La France et le Maroc entretiennent depuis plusieurs années d'intenses relations de coopération dans les différents domaines, notamment en matière de formation et d'enseignement qui sont des vecteurs importants de développement, a affirmé M. Travet à l'occasion de la tenue du forum France-Maroc sur l'agrobusiness, en marge des 10èmes Assises de l'agriculture .



Paris et Rabat ont tout à gagner à renforcer encore plus leur coopération dans ces domaines car ils doivent préparer l'avenir, former la jeunesse de demain et mettre en place une politique agroalimentaire de qualité qui respecte l'environnement et les individus et qui puisse contribuer à développer des modèles économiques pertinents et les conditions d'agriculture de demain, a souligné le ministre.



M. Travet a en outre insisté sur l'importance de capitaliser sur les relations fortes et solides liant la France et le Maroc et d'aller encore plus loin dans leur coopération dans le domaine agricole.



"C'est parce que nos relations sont étroites et ont été bâties sur la confiance et l'amitié depuis plusieurs années que je souhaite aujourd'hui qu'on puisse aller encore plus loin et utiliser cette amitié pour faire en sorte que nos deux pays puissent construire encore pour l'avenir et que nos agricultures soient des fers de lance de nos économies", a-t-il plaidé.



Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forets, Aziz Akhannouch, a souligné l'importance de ce forum qui s'inscrit au cœur des objectifs du Plan Maroc Vert, à savoir la transformation et la valorisation des produits agricoles.



M. Akhannouch a également fait part de sa satisfaction du niveau de la coopération entre le Maroc et la France dans le domaine agricole et de la forte participation de la France à la 13ème édition du Salon international de l'agriculture du Maroc qui ouvre ses portes mardi à Meknès.



Le Maroc et la France partagent beaucoup de projets et surtout beaucoup d'ambition dans le domaine agricole, a-t-il dit, exprimant la disposition du Maroc de déployer tous les efforts nécessaires pour que cette relation de coopération soit au diapason.