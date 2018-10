La France souhaite soutenir l'Irak dans sa phase de reconstruction (Elysée)

Le président français Emmanuel Macron a exprimé, samedi, le souhait de son pays de soutenir l'Irak dans la phase de reconstruction dans laquelle il est engagé et dans l'action qu’il mène contre le terrorisme.



«La France souhaite soutenir l'Irak dans la phase de reconstruction dans laquelle le pays est engagé et à travers une coopération renforcée dans le domaine économique, de l'éducation et de la culture», indique un communiqué de l’Elysée en rendant compte d'un entretien téléphonique du président Macron avec le nouveau premier ministre irakien, Adel Abdel Mahdi.



Le chef de l’Etat français, qui a félicité le responsable irakien pour sa nomination et pour le bon déroulement des échéances électorales, a assuré également son interlocuteur de "l'engagement constant de la France aux côtés de l’Irak dans la lutte contre le terrorisme", ajoute la même source.



M. Macron et le nouveau premier ministre irakien ont rappelé, à cette occasion, "l'importance de maintenir un Irak souverain, indépendant et démocratique respectant toutes les composantes de l'Irak", conclut le communiqué.



Nommé début octobre par le nouveau président Barham Salih, M. Abdel Mahdi, économiste de 76 ans, doit former son cabinet d'ici début novembre.