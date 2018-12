La France salue la tenue de la table ronde sur le Sahara et réitère 'son plein soutien’’ aux efforts de l’ONU

La France a salué, vendredi, la tenue de la table ronde sur le Sahara, réitérant ‘’son plein soutien’’ aux efforts de l’ONU en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement agréée au sujet de ce différend régional.



‘’La France salue la tenue de la table ronde préliminaire entre le Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie, organisée à Genève, les 5 et 6 décembre, à l’initiative de l’Envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations unies (EPSGNU) pour le Sahara, Horst Köhler’’, indique le Quai d’Orsay dans un communiqué.



‘’Cette rencontre a permis de réunir, pour la première fois depuis dix ans, les quatre délégations afin de faire le point sur les derniers développements, d’aborder les questions régionales et de discuter les prochaines étapes du processus politique’’, souligne la même source.



‘’La France se félicite du bon déroulement de ces discussions, dans un état d’esprit constructif, ainsi que de l’engagement des quatre délégations à recevoir une nouvelle invitation de M. Köhler en vue d’une deuxième table ronde au premier trimestre 2019’’, poursuit le communiqué.



‘’La France réitère à cette occasion son plein soutien aux efforts de l’EPSGNU en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement agréée au Sahara, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies’’, conclut la même source.