La France salue la proposition du roi Mohammed VI à l'Algérie

La France a salué jeudi la volonté du roi du Maroc d'engager un dialogue "direct et franc" avec l'Algérie afin de tenter de "dépasser les différends" les clivages.



"La France a toujours appelé de ses vœux le renforcement des liens entre le Maroc et l'Algérie, qui sont des partenaires majeurs auxquels nous unissent des liens d'une densité exceptionnelle", a déclaré la porte-parole du Quai d'Orsay, Agnès von der Mühll, dans un communiqué.



Aussi Paris a pris "connaissance avec un grand intérêt de la proposition faite par le Roi du Maroc d'un dialogue renouvelé avec l'Algérie", a-t-elle ajouté.



Mohamed VI a proposé la création d’un "mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation" afin d'améliorer les relations entre Rabat et Alger.



Sur le dossier du Sahara, la France réitère son soutien aux efforts de médiation de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies et se félicite de la perspective d'un tour de table préliminaire à Genève en décembre prochain, a indiqué également la porte-parole.



La frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée depuis 1994, et la dernière rencontre entre les chefs d'Etat remonte à 2005.