La France salue l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelant le mandat de la MINURSO

La France a salué, vendredi, l'adoption mercredi par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2440 renouvelant pour six mois le mandat de la MINURSO.



«La résolution 2440 appelle à la mise en œuvre d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable», relève la porte-parole du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères.



«La France apporte tout son soutien à la MINURSO, qui joue un rôle essentiel en faveur de la paix et de la stabilité dans la région», affirme la même source en soulignant que Paris «continuera d'appuyer pleinement» à cette fin l'action de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, M. Horst Köhler.



La France «se félicite de la tenue d'une table ronde associant le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie les 5 et 6 décembre prochains à Genève», indique également la porte-parole.