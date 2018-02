La France réitérera son attachement à la solution de deux Etats à l'occasion d’une intervention du président Abbas devant le CS

Interrogé au sujet de l’intervention du président Abbas, la porte-parole du Quai d’Orsay a souligné que la France réaffirmera à cette occasion «sa préoccupation concernant la situation sur le terrain» et «rappellera qu'il n'existe pas d'alternative à la solution des deux Etats, vivant côte à côte en paix et en sécurité, ayant l'un et l'autre Jérusalem comme capitale».



La France exprimera également «sa disposition à tout faire pour qu'une négociation décisive s'engage enfin pour parvenir à la paix», a ajouté la porte-parole.



Samedi dernier, le porte-parole de l'autorité palestinienne, Nabil Abu Rudeina avait indiqué qu’Al Qods Acharif et les constantes nationales palestiniennes seront au cœur de l'important discours du président palestinien, ce mardi, devant le conseil de sécurité de l'ONU.



«Cette période de notre histoire de lutte est sensible et dangereuse et exige des positions palestiniennes et arabes claires afin de faire face aux dangers qui menacent notre cause nationale», avait affirmé M. Abu Rudeina, soulignant que «la bataille actuelle par rapport à la question d'Al Qods déterminera les caractéristiques de la région dans le futur proche et lointain».