La France réitère son attachement à l'unité, à la souveraineté et à l’indépendance de la Libye

La France a réitéré, mardi, son attachement à l’unité, à la souveraineté et à l’indépendance de la Libye.



« La France est attachée à l’unité, à la souveraineté et à l’indépendance de la Libye. (..) Elle rappelle aussi l’objectif de l’unification des institutions politiques, économiques et sécuritaires du pays sous l’autorité d’un gouvernement civil, légitimé par des élections », a indiqué la porte-parole du Quai D’Orsay, qui réagissait aux récentes violences qui ont éclaté dans le sud libyen.



La porte-parole a également réaffirmé « le plein soutien » de la France aux efforts du représentant spécial des Nations unies, Ghassan Salamé.



Selon la même source, « les opérations récentes de l’Armée nationale libyenne ont permis d’éliminer des cibles terroristes importantes et pourraient entraver durablement l’activité des trafiquants d’êtres humains qui sévissent encore dans cette région, entre le Sahel et la Méditerranée. Ces opérations ont également inclus des champs pétroliers ».



A cet égard, « la France rappelle que le pétrole est une ressource nationale, dont l’exploitation doit bénéficier à tous les Libyens et demeurer le monopole de la Compagnie nationale de pétrole (National Oil Corporation) basée à Tripoli », indique la porte-parole du Quai d’Orsay.