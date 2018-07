La France réaffirme son engagement en faveur de la protection des réfugiés

Le ministre français de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a réaffirmé vendredi l'engagement de son pays en faveur de la protection des réfugiés, soulignant l'importance de respecter "les principes d'humanité, d'application des règles du droit international et de pragmatisme".



"Le président de la République vient de rappeler notre attachement au droit d'asile, notre volonté d'une politique européenne solidaire et notre demande d'une mise en œuvre opérationnelle des conclusions du dernier conseil européen", a indiqué le chef de la diplomatie française à l'occasion d'un entretien avec le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi.



Après avoir rappelé que le HCR était un partenaire majeur pour la France et la première institution internationale bénéficiaire de l'aide humanitaire française (34,8 millions d'Euros en 2017 et 32,8 Millions d'Euros en 2018), le ministre a souligné que l'engagement de son pays pour la protection des réfugiés se poursuivrait aussi à travers la réinstallation de réfugiés en France, indique la porte-parole du Quai d'Orsay dans un communiqué.



Cet engagement se poursuivra aussi "à travers nos efforts pour parvenir à des sanctions des Nations unies contre les trafiquants de migrants et responsables de traite d'êtres humains, casser les filières et remédier aux graves violations des droits de l'Homme", a fait savoir M. Le Drian en mettant l'accent sur toute l'importance que Paris attache à la coopération dans certains pays du Sahel avec le HCR, comme avec l'Organisation internationale des migrations, pour alléger les souffrances des migrants et réfugiés.



Selon la porte-parole, cet entretien a également été l'occasion d'évoquer les prochaines échéances internationales dans ce domaine ainsi que la finalisation du pacte sur les réfugiés, élaboré sous l'impulsion du haut-commissariat.



M. Le Drian a enfin rappelé que la France continuera de porter une attention particulière à l'action du HCR et à toutes les initiatives qui peuvent être menées pour venir en aide aux réfugiés qui fuient les conflits armés, notamment en Syrie et en Libye. Elle continuera aussi d'agir pour trouver des solutions aux crises dont les déplacements de populations civiles sont une conséquence dramatique, poursuit-elle.