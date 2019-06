La France rapatrie de Syrie douze enfants orphelins de jihadistes

La France a rapatrié lundi matin douze enfants de jihadistes français qui se trouvaient dans le nord-est de la Syrie ainsi que deux Néerlandais qui seront remis aux Pays-Bas, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.



Les enfants français étaient tous des "orphelins, isolés et particulèrement vulnérables", "certains sont malades et dénutris" a précisé un représentant du ministère lors d'un point de presse, ajoutant que "des examens médicaux sont en cours".



Ils avaient été remis dimanche par les autorités locales kurdes en Syrie à une délégation française.



C'est le deuxième retour de ce type organisé depuis la liquidation de l'ultime poche de résistance de l'Etat Islamique, dans l'est de la Syrie: cinq orphelins avaient été ramenés en France le 15 mars.



Par ailleurs une fillette de trois ans a été ramenée le 27 mars, dont la mère a été condamnée à la perpétuité en Irak.



Selon le ministère français des Affaires étrangères, environ 450 ressortissants français affiliés à l'EI sont détenus en prison ou retenus dans des camps de réfugiés.



Le ministère a laissé entendre lundi qu'une troisième opération identique pourrait avoir lieu "dans le futur" et selon "les mêmes critères: orphelins, isolés, vulnérables".



Les autorités kurdes ont, à maintes reprises, alerté sur la situation humanitaire du camp d'Al-Hol, réclamant plus d'aide. Les ONG ont aussi dénoncé des conditions extrêmes, notamment une malnutrition aiguë chez les enfants et le manque de soins médicaux.



Ces camps du nord-est syrien accueillent aujourd'hui quelque 12.000 étrangers, dont 4.000 femmes et 8.000 enfants de jihadistes gardés sous haute surveillance.



Parmi les pays concernés, la France se montre particulièrement réticente à récupérer ses ressortissants, y compris les enfants, qu'elle refuse a priori d'accueillir avec leur mère.