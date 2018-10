La France prolonge de six mois les contrôles aux frontières

La France a décidé de prolonger de six mois les contrôles aux frontières, en raison de la menace terroriste qui reste ''très prégnante’’.



Selon les médias français qui citent une note des autorités françaises adressée au Conseil de l'Union Européenne, qui représente les gouvernements des États membres, les contrôles aux frontières vont être prolongés jusqu’en avril 2019.



Ces contrôles, qui avaient été rétablis suite aux attentats du 13 novembre 2015, devaient en principe s'achever fin octobre 2018.



Selon cette note, ‘’il ne s'agit pas de contrôles systématiques mais d'une possibilité de procéder à des vérifications d'identité aux frontières, par dérogation aux règles de la libre-circulation dans l'espace Schengen.



Les frontières terrestres, avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne, sont concernées, ainsi que les frontières aériennes et maritimes, précise la note.