La France parle à toutes les parties libyennes pour les inciter à reprendre les négociations politiques (Quai d'Orsay)

La France parle à toutes les parties en Libye pour les inciter à reprendre les négociations politiques, a affirmé jeudi le Quai d’Orsay.



« Face aux affrontements qui se poursuivent à Tripoli, la France parle résolument à toutes les parties libyennes pour les inciter à accepter un cessez-le-feu et à reprendre des négociations politiques. C'est dans cet esprit que le Président de la République a reçu hier le maréchal Haftar après s'être entretenu le 8 mai dernier avec le Premier ministre Sarraj », a indiqué la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.



« Nous avons demandé au maréchal Haftar de veiller à la protection des populations civiles et de travailler à l'établissement d'un cessez-le-feu et à la reprise des négociations politiques. Nous avons réaffirmé nos priorités : la lutte contre les groupes terroristes, le démantèlement des réseaux de trafiquants, en particulier liés aux migrations clandestines, et la stabilisation durable de la Libye », a ajouté la même source.



« A plusieurs reprises, les parties libyennes sont convenues que la solution ne pouvait être que politique. C'est pourquoi la France continuera avec ses partenaires, notamment européens, à œuvrer à ce que les parties libyennes mettent en œuvre les engagements pris lors des différentes rencontres internationales en France, en Italie, et plus récemment aux Émirats arabes unis », a dit la porte-parole.



Une semaine après la visite en France du Premier ministre libyen Fayez Sarraj, le Président français Emmanuel Macron a reçu, mercredi à l'Elysée, le maréchal Khalifa Haftar.



« Cette rencontre avait pour objet de faciliter le dialogue entre les acteurs libyens, dans le contexte des opérations militaires en cours aux abords de Tripoli », selon l’Elysée.