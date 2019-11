La France nomme un fédérateur à l'export pour les énergies renouvelables

La France vient de nommer un fédérateur à l'export pour les énergies renouvelables, a-t-on annoncé mardi de source diplomatique française.



Le nouveau fédérateur, Jean-Louis Bal, a pour mission d'accompagner la filière des énergies renouvelables dans des zones géographiques prioritaires en valorisant le savoir-faire français et son positionnement sur des secteurs innovants, en bonne articulation avec les initiatives de diplomatie climatique de Paris, en particulier celles impliquant le secteur privé comme l'Alliance solaire internationale, indique un communiqué du Quai D'Orsay.



Il travaillera également à une meilleure structuration de la filière afin de favoriser l'intégration des PME et des start-ups dans une dynamique collective, afin de tirer profit des enjeux économiques que représentent les énergies renouvelables de par le monde.



La nomination du nouveau fédérateur, qui travaillera en étroite collaboration avec le comité stratégique de filière (CSF) "nouveaux systèmes énergétiques", s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de soutien au commerce extérieur présenté en février 2018, souligne la même source.



Président du Syndicat des Energies renouvelables depuis mars 2011, le nouveau fédérateur avait occupé différents postes au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).



Selon le ministère français des Affaires étrangères, les énergies renouvelables connaissent un essor soutenu au niveau mondial, porté par la baisse du coût des technologies et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre.



Alors que 180 gigawatt de capacités renouvelables ont été installées dans le monde en 2018, l'Agence Internationale de l'Energie estime que les énergies renouvelables satisferont 30% de la demande mondiale d'électricité en 2023 et 40% en 2040. « Ces perspectives représentent des enjeux économiques considérables pour les entreprises françaises de ce secteur et pour la valorisation de leur savoir-faire ».