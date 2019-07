La France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni ont condamné fermement la démolition par Israël de bâtiments palestiniens, une pratique qui constitue « un précédent dangereux, qui porte directement atteinte à la solution des deux États ».



« La France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni condamnent fermement la démolition par Israël de bâtiments palestiniens dans le quartier de Wadi al-Hummus, au sud-est de Jérusalem», indiquent les quatre pays dans une déclaration conjointe publiée, mardi, par le Quai d’Orsay.



«Ces démolitions ont été particulièrement graves puisque certains bâtiments étaient situés en zone A et en zone B, relevant de la compétence de l’Autorité palestinienne selon les accords d’Oslo, constituant une violation de ces derniers. Elles représentent également un précédent dangereux, qui porte directement atteinte à la solution des deux États », affirme la déclaration.



Les quatre pays, qui « demeurent fortement préoccupés par la démolition continue de propriétés palestiniennes par les autorités israéliennes », considèrent que « sauf circonstances exceptionnelles, les démolitions dans les territoires occupés sont contraires au droit international humanitaire et aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies ». « Cette pratique provoque des souffrances inutiles aux populations palestiniennes et porte atteinte au processus de paix », ont-ils considéré.



Israël a entamé lundi la démolition de 10 immeubles palestiniens dans la région de Sour Baher à Al-Qods Est, à proximité de la barrière de séparation qui isole la Ville sainte de la Cisjordanie occupée, une opération dénoncée par la Palestine et qui a suscité l'inquiétude de l'ONU.



Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), environ 350 personnes sont concernées par cette opération de démolition.