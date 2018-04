La France et le Maroc partagent la même volonté de perfectionner les dispositifs publics et privés au service des athlètes (JF Girault)

Intervenant lors d'une rencontre organisée sous le thème "Le sport de haut niveau: quelles ambitions pour la France et le Maroc", à l'occasion de la journée internationale du sport, célébrée le 6 avril de chaque année, M. Girault a affirmé que ce domaine est un élément clé dans les relations franco-marocaines, mettant en exergue les grandes valeurs qu'il véhicule notamment le respect, la solidarité, le mérite, l'humilité, le sens de l’effort et l’esprit d’équipe.



La journée internationale du sport se veut une occasion idéale pour ouvrir le dialogue, partager les connaissances et converger les points de vue à nouveau sur les enjeux du sport, a relevé le diplomate français, annonçant l'organisation dans les mois prochains d'une conférence qui jettera la lumière sur le rôle du tourisme sportif dans le développement économique, social et territorial.



Cette rencontre sera l’occasion de partager et d’échanger sur les projets du Maroc en matière d’accompagnement de sportifs de haut niveau, notamment dans le cadre de partenariats, a-t-il dit. La commémoration de la journée du 6 avril intervient dans un contexte marqué par les participations respectives du Royaume et de la France aux derniers jeux olympiques, ainsi que les prochaines échéances sportives internationales, dont la candidature du Maroc pour organiser la Coupe du Monde 2026 et les jeux olympiques de Paris 2024, a précisé M. Girault.



De même, l'ambassadeur français a rappelé la tenue en avril 2017 d'une première rencontre, sous le thème "le sport au cœur du développement économique, social et territorial" et qui s’est étalée sur toute l'année avec, notamment la participation de la France comme invitée d’honneur au Salon international du sport et des Loisirs de Casablanca en septembre dernier et du Maroc aux Rencontres internationales des grands évènements sportifs, en décembre dernier à Paris.



M. Girault a également cité la rencontre du 15 mars dernier, organisée par le service économique de l’Ambassade de France en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc, sur le thème "du Sport en Entreprise".



Pour sa part, l'ambassadeur français pour le sport, Philippe Vinogradoff a relevé que cette rencontre est un moment fort dans les relations franco-marocaines et se veut un espace pour échanger les expériences, les idées et les projets en la matière.



Le Maroc a de grandes ambitions dans ce domaine qui consistent à la fois à développer la pratique sportive dans le pays et à mettre en place une diplomatie sportive, a-t-il ajouté, considérant le sport comme "un instrument d'éducation, d'insertion sociale et de développement".



Concernant la candidature du Maroc pour organiser la coupe du Monde 2026, M. Vinogradoff a précisé que la Fédération française de football (FFF) avait déjà fait part de son soutien à cette candidature, affirmant que le Royaume "peut compter sur la France".



Ont été traitées lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde diplomatique et sportif, des thématiques se rapportant à l’accompagnement des sportifs de haut niveau, ainsi que les ambitions de haut niveau des fédérations sportives marocaines et leurs projets lancés en partenariat avec la France.



Les travaux se poursuivront par l'inauguration de l'exposition " Sports et Emotions", organisée au siège de l’Institut français de Rabat, à l'initiative de l’Agence France Presse (AFP).