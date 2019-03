La France et la Nouvelle-Zélande conviennent de joindre leurs efforts pour combattre les idéologies terroristes

Lors d'un entretien téléphonique vendredi quelques heures après la cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat de Christchurch, le Président français Emmanuel Macron et la Première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern, se sont mis d’accord pour « joindre leurs efforts pour combattre les réseaux et idéologies terroristes, en particulier sur Internet », indique l’Elysée.



« La France, très active sur ces sujets au sein de l'Union européenne, relaiera les préoccupations de la Nouvelle-Zélande au G7, qu'elle préside cette année, et au G20, ainsi qu’à l’occasion du Tech for Good Summit qui réunira les dirigeants des plus grandes entreprises numériques mondiales à l’Elysée le 15 mai prochain », affirme la même source.



Au cours de cet entretien, le chef de l’Etat français a transmis « à nouveau » ses condoléances aux familles des victimes de l’attentat de Christchurch, et « a fait part de l’admiration de la France pour le courage, l’unité et la dignité du peuple néo-zélandais, et pour l’exemplarité de ses dirigeants dans ces heures tragiques ».



Une cérémonie nationale du souvenir s'est tenue vendredi matin à Christchurch en hommage aux victimes du double attentat contre deux mosquées qui a fait 50 morts le 15 mars dernier dans la ville néo-zélandaise.