La France et l’Allemagne très proches d’un accord sur la réforme de la zone euro (ministre)

La France et l'Allemagne sont, après des mois de divisions, très proches d'un accord sur la réforme de la zone euro, a annoncé samedi le ministre français des Finances, Bruno Le Maire.



"Un accord est désormais à portée de main", a affirmé M. Le Maire sur son compte twitter, à l'issue d'une dernière réunion de négociation sur le sujet avec son homologue allemand Olaf Scholz à Hambourg, en Allemagne.



Le responsable français a émis le vœu qu'un accord puisse être finalisé au plus haut niveau à l'occasion d'un conseil franco-allemand prévu mardi près de Berlin, qui sera présidé par la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron.



Toutefois, le ministre français des Finances n'a pas donné de détails sur les points de convergence.



L'année dernière, M. Macron avait initié le débat sur une refonte de la zone euro, mais pendant des mois, l'Allemagne a traîné des pieds sur le sujet, de crainte de devoir payer pour les autres pays.



Mais au vu des plus récentes prises de position des deux gouvernements, un accord se dessine sur la création d'un budget d'investissement de la zone euro.



Toutefois, l'Allemagne entend le limiter à seulement quelques dizaines de milliards d'euros, là où M. Macron souhaitait au départ plusieurs centaines de milliards d'euros.



Selon les médias allemands, ce budget d'investissement pourrait être financé par une taxe sur les transactions financières, après qu’une proposition française d'utiliser une taxe sur les géants du numérique a été rejetée par Berlin.