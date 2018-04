La France engage une procédure de retrait de la Légion d'honneur de Bachar al-Assad

Le fait que la Légion d'honneur soit accrochée depuis 2001 au veston de Bachar al-Assad fait tache. C'est pourquoi la France a engagé une procédure de retrait de la Légion d'honneur attribuée au président syrien Bachar al-Assad, a déclaré lundi 16 février à l'Agence France-Presse l'entourage du président Emmanuel Macron. « L'Élysée confirme qu'une procédure disciplinaire de retrait de la Légion d'honneur », la plus haute distinction française créée par Napoléon Ier, « à l'endroit de Bachar al-Assad a bien été engagée » par Emmanuel Macron, a indiqué la présidence de la République au surlendemain des frappes aériennes françaises contre la Syrie.



Le président syrien avait été fait grand-croix (le plus haut grade) de la Légion d'honneur par Jacques Chirac en 2001, peu après avoir succédé à son père Hafez al-Assad à la tête du pays. La procédure de retrait de la Légion d'honneur appartient au Grand maître de la Légion d'honneur, à savoir le président de la République en exercice.



Emmanuel Macron a déjà engagé l'an dernier la même démarche de déchéance contre le producteur américain Harvey Weinstein, accusé d'agressions sexuelles et de viol. Depuis 2010, un décret permet de déchoir plus facilement un étranger ayant « commis des actes contraires à l'honneur ». La Légion d'honneur a ainsi déjà été retirée au cycliste américain Lance Armstrong ou au styliste britannique John Galliano. Pour les Français, cette distinction est automatiquement retirée à toute personne condamnée à au moins un an de prison ferme.