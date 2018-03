La France discute au Conseil de sécurité au sujet d'un projet de résolution américain sur la Syrie (Quai d’Orsay)

La France a affirmé, mardi, discuter avec ses partenaires au Conseil de sécurité de l’ONU au sujet d’une nouvelle résolution déposée par les Etats-Unis pour un cessez-le-feu immédiat en Syrie.



«Nous discutons avec nos partenaires du Conseil de sécurité, en particulier américains, de ce sujet», a affirmé la porte-parole du ministère français des affaires étrangères lors d'un point de presse.



La même source a cependant rappelé l’attachement, réitéré à plusieurs reprises, de la France à la mise en œuvre rapide et entière de la résolution 2401 du Conseil de sécurité, adoptée le 24 février à l'unanimité et qui exige une cessation immédiate des hostilités d'au moins trente jours, un accès humanitaire sûr, durable et sans entrave et des évacuations médicales en Syrie.



La mise en œuvre de ce texte relève de la responsabilité de toutes les parties, a souligné la porte-parole en réaffirmant l’appel de la France aux alliés du régime syrien à «respecter sans délai leurs obligations internationales et à imposer au régime de Damas, qui opère avec leur soutien, la mise en œuvre de la trêve humanitaire».



«La Russie, qui a voté en faveur de la résolution 2401, a une responsabilité particulière. Nous attendons d'elle qu'elle prenne des mesures réelles et concrètes pour que cessent immédiatement les bombardements indiscriminés et le siège contre les civils», conclut la même source.