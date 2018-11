La France déterminée à donner «une nouvelle ambition» à sa politique de développement

Pour ce faire, Paris entend confirmer son engagement à porter l’aide publique au développement à 0,55% du revenu national brut en 2022 et rénover ses méthodes pour associer davantage tous les acteurs concernés, en particulier la société civile, la jeunesse, les entreprises et les diasporas, indique la même source.



En 2019, cet engagement se traduira notamment par un accroissement d’un milliard d’euros d’engagements de l’aide projet de l’Agence française de développement (AFD), précise-t-elle.



La réunion du CNDSI, qui s’est déroulée sous la présidence du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est une étape importante du dialogue engagé avec tous les acteurs de la politique de développement depuis un an, particulièrement après le Comité interministériel pour la coopération et le développement (CICID) et le Forum national pour une politique de développement renouvelée des 8 et 22 février derniers.



Lors de cette réunion, les personnalités qui composent le CNDSI (parlementaires, représentants de collectivités territoriales, organisations non gouvernementales, syndicats, employeurs, acteurs économiques, universités et centres de recherche, personnalités étrangères de haut niveau) ont présenté leurs recommandations concernant le projet de loi d’orientation et de programmation de la politique partenariale de développement et de solidarité internationale qui a été annoncé, le27 août dernier, par le président Emmanuel Macron.



Ce projet sera présenté par M. Le Drian devant le Parlement au premier trimestre 2019.