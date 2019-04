La France contre l'ouverture de négociations commerciales entre l’UE et les États-Unis

La France votera lundi à Bruxelles contre l’ouverture de négociations commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis, a annoncé jeudi l’Élysée.



Cette annonce intervient alors que les États membres de l’UE ont approuvé le même jour le principe de l’ouverture de négociations commerciales entre l'UE et les USA.



« La France sera possiblement la seule à voter contre », a indiqué l’Élysée.



La présidence française a réitéré dans ce contexte le refus du chef de l’Etat Emmanuel Macron de tout accord commercial avec un pays non-signataire de l’Accord de Paris sur le climat.



Elle a également souligné que la position du président français s'inscrivait dans la campagne pour les élections européennes.



Selon des médias de l’Hexagone, ce vote négatif sera notifié ce jeudi soir aux autorités européennes et devrait avoir lieu formellement lundi.