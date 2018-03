La France continuera à tout mettre en œuvre pour progresser vers une transition politique inclusive en Syrie (Macron)

Le chef de l'Etat français, qui a reçu jeudi une délégation des Forces Démocratiques Syriennes (FDS), a indiqué que "la France continuera à tout mettre en œuvre, avec les pays principalement intéressés, pour progresser vers une transition politique inclusive en Syrie, seule à même de ramener la paix en Syrie et d’assurer la sécurité de la région, conformément à la Résolution 2254 du Conseil de sécurité de l’ONU", selon l’Elysée.



M. Macron a en outre rappelé qu’à la suite de l’adoption de la résolution 2401 du Conseil de sécurité, la France avait exprimé clairement sa préoccupation sur la situation dans le canton d’Afrin et demandé le plein accès de l’aide humanitaire aux populations civiles, a précisé la présidence française dans un communiqué.



Il a par ailleurs rappelé l’engagement de la France contre le PKK et son attachement à la sécurité de la Turquie, a souligné la même source, faisant savoir que "prenant acte de l’engagement des FDS à n’avoir aucun lien opérationnel avec ce groupe terroriste et à condamner tout acte à caractère terroriste d’où qu’il vienne, il a souhaité qu’un dialogue puisse s’établir entre les FDS et la Turquie avec l’assistance de la France et de la communauté internationale".



D’autre part, la délégation syrienne a informé le président Macron de la situation sécuritaire et humanitaire au Nord de la Syrie, et dans la zone d’intervention où "les FDS continuent de se battre avec courage et abnégation contre Daech", aux côtés des forces de la coalition internationale dont la France fait partie.



M. Macron a rendu hommage aux sacrifices et au rôle déterminant des FDS dans la lutte contre Daech, et réaffirmé la priorité de ce combat alors que la menace terroriste perdure, a ajouté l'Elysée.



Il a assuré les FDS du soutien de la France, en particulier pour la stabilisation de la zone de sécurité au nord-est de la Syrie, dans le cadre d’une gouvernance inclusive et équilibrée, pour prévenir toute résurgence de Daech dans l’attente d’une solution politique au conflit syrien, conclut le communiqué.