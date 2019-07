La France célèbre la fête nationale du 14-juillet placé sous le signe de l'Europe

Un total de 4.200 soldats sont rassemblés, dimanche matin, sur l’emblématique avenue parisienne des Champs-Elysées à l'occasion d'un grand défilé pour célébrer la fête nationale du 14-juillet placée cette année sous le signe de l’Europe.



Le président français Emmanuel Macron, accompagné des chefs d’Etat et de gouvernement (ou leur représentant) des pays membres de l’Initiative européenne d’intervention (IEI) (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni), assistent à cette parade militaire organisée sous la devise "Protéger ensemble".



Créée il y a un an sous l'impulsion du président Macron, l’Initiative européenne d’intervention a pour objectif de développer une «culture stratégique partagée».



Le défilé est ouvert par des soldats et des officiers venus des neuf autres pays européens, qui ont envoyé également des avions et des hélicoptères dans le ciel de Paris.



L'innovation technologique est également mise en avant avec une animation mettant en scène l'innovation et les technologies les plus avancées, qui précédera le coup d'envoi du défilé.



Des écrans géants ont été également installés sur la place de la Concorde. Ils illustrent les nouveautés technologiques en matière de défense marine, spatiale et cybernétique qui font « l’armée du futur » française, selon les médias.



La veille, le Président Mcron avait annoncé, à l’occasion de ces festivités, la création en septembre prochain au sein de l'armée de l'Air, d'un commandement militaire dédié à l'espace. Ce nouveau commandement este destiné à « assurer le développement et le renforcement des capacités spatiales » de la France, selon le Chef de l’Etat français.



Pour clore le défilé, une animation mettra à l'honneur les blessés de guerre, en écho à ceux de la Première Guerre mondiale qui avaient ouvert le défilé de la victoire en 1919.



Célébration phare de l’année, le 14-juillet est largement commentée par les médias du pays qui consacrent des éditions spéciales aux cérémonies. Les télévisions publiques mais aussi celles privées diffusent en direct le déroulé des différentes étapes de cette célébration.