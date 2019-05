La France admet la possibilité du rapatriement de Syrie d'enfants orphelins de «jihadistes»

La ministre française des Armées, Florence Parly, a admis, mercredi, la possibilité pour son pays de procéder au rapatriement d'autres enfants orphelins de «jihadistes» français du nord-est de la Syrie après celui de cinq orphelins le 15 mars.



Interrogé à ce sujet par la chaîne d'information en continu BFM TV et la radio RMC, la ministre a qualifié de «très probable» cette hypothèse.



«Nous faisons tout pour rapatrier les orphelins qui sont identifiés comme tels», a-t-elle souligné.



Le rapatriement en France de ces cinq orphelins qui se trouvent dans une zone sous contrôle d'une coalition arabo-kurde ferait suite à celui d'enfants (quatre au total) de deux femmes condamnées en Irak pour appartenance à l’organisation Etat islamique (EI).



Paris refuse de rapatrier ses ressortissants, hommes ou femmes, ayant combattu dans les rangs de l’EI, à l'exception des orphelins et, «au cas par cas», d'autres enfants dont les mères sont toujours en vie.



Pour ce qui est spécifiquement des enfants dont il est possible qu’ils soient rapatriés de Syrie, Mme Parly a souligné la nécessité d’«établir d'abord la situation d'orphelin de ces enfants».



« Il y a des missions qui sont envoyées par le ministère des Affaires étrangères pour identifier clairement les situations afin de pouvoir le cas échéant procéder à de nouveaux rapatriements», a-t-elle indiqué.