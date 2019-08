La France accueille 31 femmes yézidies et leurs enfants victimes de l'Etat islamique

Trente et une femmes yézidies et leurs enfants, victimes du groupe dit Etat islamique (EI), ont atterri, jeudi, à Toulouse dans le cadre d'un programme d'accueil des réfugiés qui a déjà permis à plusieurs familles yézidies de s'installer en France.



«Ce jeudi, la France accueille 31 femmes yézidies victimes de Daech accompagnées de leurs enfants. Un vol en provenance d'Erbil organisé par l’Organisation internationale pour les migrations et financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères s’est posé en début de journée à l’aéroport de Toulouse-Blagnac », indique le Quai d'Orsay.



L’accueil de ce nouveau groupe s’inscrit dans la continuité des deux opérations déjà coordonnées par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en lien avec les services du ministère de l’Intérieur, et qui ont permis d’accueillir 16 familles le 19 décembre 2018 et 28 familles le 22 mai 2019, précise le ministère.



Cette nouvelle opération répond à l’engagement du Président Emmanuel Macron auprès de Nadia Murad, prix Nobel de la paix 2018 et ancienne victime de l'EI, à accueillir sur le territoire français cent familles yézidies victimes des crimes commis par Daech, souligne la même source.



«Ces femmes, particulièrement éprouvées par les exactions de l’organisation terroriste, sont prises en charge dans différents départements français. Grâce au concours de plusieurs services de l’État, la France leur assure protection, sécurité, éducation et accompagnement médico-social », ajoute le Quai d’Orsay.



«Cette démarche témoigne de la volonté renouvelée de la France de mettre en place, en lien avec les autorités irakiennes, des facilités pour l’accueil des victimes de violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient. Parallèlement, la France mène des actions auprès de ces populations en Irak pour rétablir des conditions de vie favorables sur place et participer à la reconstruction des territoires libérés de l’emprise de Daech », affirme la même source.