La France accorde une aide militaire aux forces armées mauritaniennes

La France a accordé, jeudi, une aide militaire aux forces armées mauritaniennes, destinée la préparation de la mise sur pied de la composante mauritanienne de la force conjointe du G5 Sahel.



Lors de la cérémonie de remise de ces aides le Chef d'Etat-major des armées mauritaniennes, le général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed a qualifié d’"exemplaires à plus d’un titre" les relations qu’entretiennent les deux pays dans le domaine de la coopération militaire.



Il a indiqué que la livraison de ce lot de dix véhicules tactiques légers tout terrain de type ALTV représente une contribution à l’effort d’équipement nécessaire à la génération des forces et à l’entrainement des unités qui seront déployées pour la lutte contre le terrorisme. Il a, par la suite, exprimé sa profonde reconnaissance pour cette solidarité agissante et cet appui constant aux armées mauritaniennes dans la lutte qu’elles mènent contre cet ennemi qui opère à l’échelle mondiale.



Pour sa part, l’ambassadeur de France à Nouakchott, Joël Meyer s’est dit "heureux" de constater que la qualité du partenariat qui unit la Mauritanie et la France en matière de défense, dans le cadre du programme d'équipement et de formation, puisse à nouveau se traduire concrètement et fortement, par la remise aujourd'hui de ces dix véhicules ALTV à la Mauritanie.



Il a jouté que cet appui matériel est avant tout la reconnaissance de l'efficacité de l'armée mauritanienne pour sécuriser le territoire national et s’inscrit dans le cadre de la volonté des plus hautes autorités françaises de renforcer la contribution de la France aux efforts collectifs des partenaires sahéliens dans leur lutte contre les groupes armés terroristes et les activités criminelles qui y sont liées.