La Fondation française GoodPlanet invite à une immersion dans le riche patrimoine naturel et culturel marocain

Cette immersion, qui aura lieu au sein du domaine de Longchamp, siège de la Fondation et premier lieu dédié à l'écologie et à la solidarité dans la région parisienne, se fera avec le soutien de l'ambassade du Maroc en France et la participation de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique et le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification.



Au programme de la manifestation, qui vise notamment à initier les invités aux arts traditionnels et modernes de "ce pays de traditions entré de plain-pied dans la modernité", figurent de nombreuses activités dont des rencontres, des projections de documentaires, des ateliers de cuisine animés par le célèbre cuisinier et animateur Abdel Alaoui, des spectacles de musique et des animations sportives.



Les participants pourront voir ou revoir le documentaire commenté par le journaliste Ali Baddou "Le Maroc vu du ciel" de Yann Arthus-Bertrand (également président de la Fondation GoodPlanet), qui est une invitation au voyage et à la découverte de "la diversité d’un pays haut en couleurs et riche en saveurs, où spiritualité, traditions et modernité se conjuguent en une voix unique".



Ils pourront également visionner un documentaire sous forme de portraits croisés sur la jeunesse française et marocaine. Pour les besoins de ce film, la metteure en scène, Nathalie Guisset, et le vidéaste Julien Pannetier ont recueilli les témoignages face caméra de 100 jeunes français et marocains, sur leur parcours dans la construction de soi, leurs doutes et leurs aspirations.



Un voyage virtuel au cœur de paysages forestiers du Maroc sera également proposé aux convives par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, pour la découverte des différents écosystèmes forestiers qui font la richesse du pays.



Cette présentation sera suivie d’un échange autour des initiatives remarquables mises en œuvre à l’échelle nationale pour préserver les forêts et lutter contre la désertification.



L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique répondra aussi aux questions des participants sur cet enjeu écologique clef et leur présentera les programmes menés à l’échelle nationale pour réduire de 15% la consommation d’énergie à l’horizon 2030. Les secteurs visés en priorité sont le bâtiment, le transport et l’industrie.



Une rencontre autour du projet de construction d'écoles bioclimatiques mené au Maroc par la Fondation en utilisant des matériaux locaux et naturels selon les savoir-faire traditionnels et dans différentes régions du Maroc (Agadir, Ouarzazate et bientôt Errachidia), figurera également au programme au même titre que la présentation d'autres projets autour du développement de l’activité apicole au Maroc et la préservation du patrimoine naturel et culturel de l’Oasis de M’hamid El Ghizlane.



De même, une exposition sur les magnifiques tapisseries "Lady Berbère", des œuvres brodées par des femmes anonymes avec des pelotes de laine et des fils synthétiques colorés sur des sacs en plastique de récupération ne manquera pas de faire émerveiller les convives qui assisteront, par ailleurs, à des concerts animés par les groupes de musique "Génération Taragalte" et "Rythmes du Maroc".



Une table ronde sur les contes traditionnels marocains racontés par la conteuse Halima Hamdane sera aussi au programme.



La Fondation GoodPlanet a pour objectifs de placer l’écologie et l’humanisme au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses habitants.



Créée en 2005, la Fondation agit à trois niveaux, à savoir la mise sur pied de projets de terrain environnementaux et solidaires, la sensibilisation et l'éducation au développement durable et l'accompagnement d'entreprises et d'institutions dans une démarche d'éco-responsabilité.