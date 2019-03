La Fondation Pierre Bergé/Yves Saint Laurent et la Fondation Nationale des Musées du Maroc signent une convention de partenariat

La Fondation Pierre Bergé/Yves Saint Laurent a fait don de 32 caftans de collection à la Fondation nationale des Musées du Maroc (FNM), en vertu d’une convention signée, jeudi à Paris, par leurs présidents, MM. Madison Cox et Mehdi Qotbi.



Il s’agit d’une collection de caftans anciens, avec foulards, ceintures et autres accessoires, datant de fin 19ème-début 20ème siècle, qui avait été exposée il y a une dizaine d’années sous le thème : "Passion marocaine", au Musée Yves Saint Laurent à Paris, a indiqué M. Cox, également président de la Fondation jardin Majorelle, dans une déclaration à la MAP.



M. Cox s’est réjoui que cette collection puisse enfin rentrer au Maroc, comme le souhaitait ardemment feu Pierre Bergé, qui avait un "lien très fort avec le Royaume."



Cette donation traduit tout l'attachement et l’affection de Pierre Bergé pour le Maroc et sa culture, a souligné pour sa part Mehdi Qotbi, précisant que cette collection est destinée à être accrochée au Musée du caftan et de la parure aux Oudayas à Rabat.



Le président de la FNM s’est félicité, à cette occasion, de l’excellence des relations de collaboration existant entre les deux Fondations, qui oeuvrent, toutes les deux, à la promotion de la culture marocaine et à l’ouverture vers l’autre.