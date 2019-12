La "Fondation Esprit de Fès" modifie ses statuts pour consolider son rayonnement et sa bonne gouvernance

Fin novembre, la Fondation a réuni son Conseil d’administration, à la Wilaya de Fès, en présence des institutionnels, du Wali de Fès, du président de la Région Fès-Meknès, du maire, du président de la Commune du Méchouar, du Conseil préfectoral et des administrateurs et représentants des grands acteurs économiques et sponsors, pour débattre de ces modifications.



« L’Assemblée générale extraordinaire (AGO) a débattu de cette proposition en toute transparence, dans une ambiance d’écoute mutuelle, de cordialité et avec un esprit constructif », souligne un communiqué de la Fondation dont Atlasinfo a reçu copie.



Au cours de cette réunion, l’AGO a approuvé à l’unanimité les comptes de la Fondation, certifiés par les Commissaires aux Comptes, le Cabinet PriceWaterhouse.



Selon le président de la Fondation, Abderrafih Zouiten, ces amendements portés aux Statuts, ont été approuvés á l’unanimité par l’AGO. Ils sont dictés par une forte exigence en termes de transparence et de gouvernance après un quart de siècle d’expériences et de vécu.



Le Festival de Fès des musiques sacrées du monde, qui se tient sous le Haut patronage du Roi,

« a bien affirmé son identité, consolidé ses vocations et élargi ses horizons. Aujourd’hui, pour accompagner les évolutions que notre pays a connu, mettre en valeur l’offre culturelle de la ville de Fès et de la Région, le renouveau de la Médina de Fès, les structures de la Fondation doivent aussi évoluer », précise la Fondation.



Après différents échanges, indique-t-on, il a été décidé de procéder aux modifications des statuts de la Fondation. Celles-ci concernent les membres de droit de la fondation et de son Conseil d’administration et la composition du Bureau de la fondation.



Les présidents des collectivités territoriales concernées seront ainsi membres “es-qualité “ du Comité Institutionnel Consultatif (C.I.C ), créé á cet effet . Leur rôle sera de contribuer au rayonnement de la fondation tout en respectant les exigences de la bonne gouvernance qui imposent de séparer entre l’appui institutionnel et la gestion de la Fondation.



« Cette modification des statuts permettra aussi à la Fondation d’être à l’abri de toute pratique partisane à des fins autres que son objet », précise le communiqué, ajoutant que les présidents des collectivités territoriales concernées se sont engagés á consolider et à renforcer leur appui institutionnel et financier pour oeuvrer, tous ensemble avec la Fondation Esprit de Fès, aux objectifs suivants : Initier et coordonner les efforts de tous les acteurs en prenant la culture pour levier afin de favoriser le développement culturel de la ville de Fès et de sa Région et notamment le développement de son tourisme culturel ; Promouvoir l’image de la ville de Fès en tant que destination culturelle au niveau national et international et plus largement celle du Maroc, au moyen d’un label « Spirit of Fès » diffusé à travers le monde ; Initier, créer et développer toute activité ou programme, de nature à promouvoir au niveau national et international, l’image de Fès comme centre de paix et de dialogue des cultures, des religions et civilisations.



« Cette modification des statuts de la Fondation lui permettra aussi de s’ouvrir pour ses futurs membres vers les jeunes, nos compatriotes résidents à l’étranger, de professionnels marocains et étrangers de la culture en vue d’un rayonnement encore plus fort », souligne-t-on.