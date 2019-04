La Foire de Paris ouvre ses portes sous le signe de l'innovation

Lieu d'innovation et d’expériences uniques, la Foire de Paris a ouvert, samedi, ses portes avec la participation de plus de 1.700 exposants venant d'une quarantaine de pays dont le Maroc.



Le Royaume est représenté à ce Salon, le plus grand du genre en Europe, par la Maison de l’Artisan en charge de la promotion de l’artisanat marocain sur les marchés nationaux et internationaux mais aussi par de plusieurs entreprises actives dans le domaine de l'artisanat, de la décoration et de la restauration.



La Foire de Paris, qui est à sa 115ème édition, se poursuivra jusqu’au 08 mai. Elle s’étale sur 200.000 m2 d'exposition et s'articule autour de trois grands secteurs: la maison, la restauration/alimentation et l'artisanat.



Depuis sa création en 1904 dans le sillage de l'Exposition universelle de 1900, ce rendez-vous annuel devenu incontournable soutient l’innovation à travers l’organisation notamment de concours d'inventions, à l'instar du célèbre concours Lépine, qui met chaque année à l'honneur un inventeur. C'est dans le cadre de ce Prix qu'ont été primés des objets nouveaux, entrés désormais dans le quotidien des gens, tels le stylo à bille, le presse-purée, le fer à repasser vapeur ou les lentilles de contact.



Un autre grand Prix sur l’innovation en matière d’habitat intelligent et électroménager est également décerné dans le cadre de cette grand-messe, qui a attiré l'année dernière plus de 500.000 visiteurs venus de toute l'Europe et réalisé un chiffre d'affaires de 222 millions d'euros.



Le Salon permet aussi aux visiteurs de vivre des expériences nouvelles et souvent uniques en matière gustative ou de bien-être… en testant tantôt des produits artisanaux originaires de France et d'ailleurs et en participant à des ateliers créatifs.



Près de cinquante ateliers culinaires gratuits seront ainsi animés tous les jours par des chefs de grande renommée.



Des spectacles, des concerts et des parades mettront aussi à l’honneur la mode, la gastronomie et les musiques d’ailleurs.