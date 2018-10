La Fifa suspend la Fédération de Sierra Leone de football

La Fifa a annoncé vendredi la suspension jusqu'à nouvel ordre de la Fédération de Sierra Leone (SLFA), en dénonçant une "ingérence" des autorités du pays dans le fonctionnement de la SLFA.



La Fifa reproche au ministre des Sports le limogeage de la présidente et du secrétaire général de la Fédération sierra-léonaise de football.



Le gouvernement sierra-léonais a écarté la présidente de la Fédération, Isha Johansen, et son secrétaire général Chris Kamara pour des soupçons de corruption, matches truqués et direction défaillante.



Tous deux avaient été arrêtés en septembre 2016 et libérés sous caution à la suite d'une enquête de la Commission anti-corruption (ACC), avant d'être mis en examen en septembre 2017 mais n'ont pas encore été jugés.



Courant septembre, les services de la commission anti-corruption du pays ont effectué une descente au siège de la Fédération en raison du refus de Mme Johansen de céder la place.



Le gouvernement sierra-leonais avait alors rejeté les accusations d'ingérence dans les activités de la Fédération, en insistant sur l'indépendance de la commission anti-corruption, sans parvenir à convaincre la Fifa.



La Fifa indique qu'elle lèvera sa suspension quand la Fédération et ses dirigeants reconnus pourront lui confirmer qu'ils contrôlent bel et bien les activités de la SLFA. En attendant, la Sierra Leone a l'interdiction de participer aux compétitions internationales de football.