La Fédération internationale de triathlon attribue au Maroc l'organisation des qualifications africaines aux Jeux Olympiques de la Jeunesse

Les épreuves continentales de triathlon, qualificatives aux Olympiades de la jeunesse, étaient prévues initialement dans le cadre des 3èmes Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ-2018), qui auront lieu à Alger du 19 au 28 juillet prochain, indique un communiqué de la Fédération.



La Fédération internationale de triathlon a inclus ces épreuves qualificatives au programme du championnat d’Afrique qui se déroulera à Rabat les 21 et 22 avril prochain.



Lors de sa réunion à Alger le 28 janvier dernier, l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) a retenu 27 disciplines, dont cinq qualificatives aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ-2018), à savoir le triathlon, le beach-volley, le hockey sur gazon, l’équitation et l’Aviron



Pour rappel le Maroc fait figure d’exception en organisant quatre triathlons internationaux à Rabat, Larache, Agadir et Dakhla qui abritera également fin novembre prochain le 4è congrès de l’Association des fédérations de triathlon des pays francophones (FRATRI).