La Corée du nord rapatriera vendredi des dépouilles de militaires américains

La Corée du nord procédera, vendredi, au rapatriement des dépouilles de militaires américains tués lors de la guerre de Corée, a rapporté jeudi l'agence sud-coréenne Yonhap.



La restitution des dépouilles de militaires tombés lors du conflit de 1950-1953 était comprise dans l'accord signé le 12 juin dernier par le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.



Le premier rapatriement aura lieu vendredi, à l'occasion du 65e anniversaire de l'armistice qui avait mis fin à la guerre, précise Yonhap, citant des sources diplomatiques.



Selon la même source, les dépouilles doivent être conduites par les airs de l'aéroport nord-coréen de Kalma (est) jusqu'à la base aérienne d'Osan (sud de Séoul) et de là, expédiées dans un laboratoire de Hawaï.



Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, avait affirmé la semaine dernière que les rapatriements débuteraient prochainement sans pour autant confirmer les informations de presse relatives aux transferts des 50 voire 55 dépouilles prévues vendredi. D'après l'association d'anciens combattants Veterans of Foreign Wars (VFW), plus de 35.000 Américains ont péri sur la péninsule coréenne pendant la guerre de Corée.



Un premier accord entre Washington et Pyongyang avait permis le rapatriement de 229 lots de dépouilles entre 1990 et 2005. Mais cet accord avait été suspendu lorsque les relations entre les deux pays s'étaient détériorées.