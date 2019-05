La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon tiennent une réunion sur la sécurité et la défense

Durant ce 11ème dialogue trilatéral sur la défense et la sécurité, les trois pays vont explorer les moyens de renforcer la coopération tripartite pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et l'instauration d'une paix durable, selon le ministère sud-coréen de la Défense.



Des "évaluations de la situation en matière de sécurité régionale ainsi que des échanges sur la coopération militaire trilatérale" seront également au programme", a-t-il ajouté.



La Corée du Sud est représentée par Chung Suk-hwan, vice-ministre de la politique de défense nationale, les Etats-Unis par le sous-secrétaire américain à la Défense pour les affaires de sécurité dans l'Indo-Pacifique, Randall Schriver, et le Japon par le directeur général de la politique de défense, Takeshi Ishikawa, a ajouté le ministère.



Ces consultations interviennent moins d'une semaine après le lancement par Pyongyang des projectiles à courte portée au large de sa côte est.



Lancée en 2008, la réunion annuelle trilatérale de sécurité et de défense devrait permettre de débattre des grands problèmes de sécurité régionale, notamment des programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.