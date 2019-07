La Corée du Nord et les Etats-Unis en discussion pour un 3ème sommet

Le président sud-coréen, Moon Jae-in a déclaré mercredi que la Corée du Nord et les Etats-Unis étaient en "discussions en coulisses" sur un autre sommet bilatéral, ajoutant que le processus de paix dans la péninsule coréenne progresse régulièrement.



"Les deux parties se sont engagées dans un dialogue en vue d'un troisième sommet", a-t-il déclaré à l'agence de presse Yonhap, ajoutant que les conditions sont réunies pour la reprise des discussions formelles sur la dénucléarisation.



Il a fait savoir que des progrès considérables ont déjà été accomplis dans le processus de paix dans la péninsule coréenne et que celui-ci "progresse régulièrement".



Il a estimé que "tout est maintenant en place pour la reprise des négociations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis", ajoutant que les deux parties ont pu exprimer leurs attentes réciproques au cours du sommet de Hanoï.



L’échec du sommet de Hanoï a été causé par une divergence entre les demandes américaines de dénucléarisation complète et les demandes nord-coréennes d’allègement des sanctions.