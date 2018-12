La Commission mixte tuniso-japonaise en février 2019 à Tokyo (ministre des AE)

La Commission mixte tuniso-japonaise se tiendra, en février 2019 à Tokyo, au niveau des Secrétaires d'Etat aux Affaires étrangères, a annoncé mercredi à Tunis le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khémais Jhinaoui.



"La 3ème session du dialogue sécuritaire entre les deux pays aura lieu durant les premières semaines de 2019", a indiqué M. Jhinaoui dans une déclaration conjointe avec son homologue japonais, Taro Kono, actuellement en visite en Tunisie.



Il a souligné que ses discussions avec le chef de la diplomatie nippone ont porté sur l'examen des moyens d'élargir et d'améliorer le cadre juridique entre les deux pays, précisant qu'un accord relatif à la protection et la promotion des investissements sera examiné entre les deux parties en mars 2019.



Le ministre s'est de même félicité du niveau atteint par la coopération bilatérale avec le Japon et a exprimé la volonté de renforcer les relations bilatérales à plusieurs niveaux. Des discussions sont en cours pour l'élaboration d’un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération en infrastructure de qualité, a-t-il dit, notant qu'un accord dans ce sens sera conclu entre les deux parties lors de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), prévue en août prochain dans la ville de Yokohama.



Pour sa part, le ministre japonais des Affaires étrangères a assuré que plusieurs entreprises japonaises aspirent à s'installer en Tunisie, attirés par sa main-d’œuvre, ses potentialités et sa position géographique en tant que plate-forme entre le Japon et les pays africains.



Il est actuellement en visite officielle en Tunisie, la première effectuée au niveau bilatéral par un ministre des Affaires étrangères depuis 2003. Cette visite ambitionne le raffermissement des relations d'amitié et de coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de l'infrastructure, le développement durable, la santé, l'environnement, la culture et les sciences.