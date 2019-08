La Commission de l'Union africaine salue la nomination du nouveau Premier ministre du Gouvernement de transition du Soudan

La Commission de l'Union africaine a salué la nomination du nouveau Premier ministre du Gouvernement de transition du Soudan, Abdallah Hamdock, à la suite de la signature officielle du décret constitutionnel sur le partage du pouvoir.



«Cet exploit historique est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations et le résultat de la détermination ferme et pacifique du peuple soudanais, en particulier des femmes et des jeunes, en faveur d'une transition démocratique au Soudan», a souligné le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat dans une déclaration publiée mardi.



Le Président de la Commission a également «félicité tous les acteurs politiques, civils et militaires, pour leur engagement et leur esprit de compromis en plaçant les intérêts du pays au-dessus de toute autre considération», exhortant toutes les parties à mettre pleinement en œuvre les engagements pris afin de répondre aux aspirations du peuple soudanais à la paix, la sécurité, la réconciliation et le développement.



Le Président de la Commission a réitéré en outre l'engagement ferme et constant de l'Union africaine d'accompagner le peuple soudanais dans sa quête d'un Soudan démocratique.



Pour rappel, le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine avait suspendu, début juin dernier, la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine jusqu'à la mise en place effective d'une autorité civile de transition.