La Coalition internationale contre l'EI tient sa réunion ministérielle à Koweït

Le Maroc est représenté à cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre de la conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak et des efforts menés par la communauté internationale contre le terrorisme ainsi que la stratégie tracée par la coalition en la matière, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita.



Deux sessions ponctueront cette réunion, la première débattra de l'évolution du groupe Daech, alors que la deuxième se penchera sur la lutte contre le terrorisme dans le monde ainsi que sur le suivi des efforts menés par la coalition contre Daech, en particulier.



La conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak s'est ouverte lundi à Koweït avec des appels à financer le chantier gigantesque de la reconstruction d'un Irak affaibli par trois années d'occupation du groupe Etat islamique (EI).



Pendant trois jours, des centaines de responsables politiques, d'ONG et de représentants du secteur privé se réunissent à Koweït à l'occasion de cette conférence, qui doit permettre de lever des fonds pour reconstruire l'Irak.